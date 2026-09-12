Синоптик рассказал, когда в Москве ждать «теплых батарей»

Несмотря на относительно комфортное и теплое начало осени, температура в Москве продолжает постепенно понижаться. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал , когда москвичам ждать начала отопительного сезона.

Он напомнил, что отопление в домах включают, если среднесуточная температура на протяжении пяти дней держится ниже плюс 8 градусов. По климатическим нормам этот период в Москве придется на 5–10 октября.

5 октября столбики термометров впервые за этот холодный сезон опустятся до отметки в плюс 8 градусов и ниже.

На данный момент сентябрь опережает климатическую норму на 1,3 градуса. А метеорологическая осень в столице началась 6 сентября, с отставанием от средней многолетней даты на четверо суток. В оставшуюся часть месяца средние многолетние значения также будут превышены на 0,5-1,5 градуса.

В начале октября будет умеренно тепло. Синоптик уточнил, что каких-либо экстремальных холодных вторжений, из-за которых отопление включат раньше сроков, в этот период не ожидается.

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