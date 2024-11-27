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Reuters: США призвали Украину снизить призывной возраст с 25 до 18 лет

Администрация действующего американского президента Джо Байдена призывает киевские власти снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет из-за нехватки бойцов ВСУ на линии фронта, сообщает РИА Новости .

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Украинским чиновникам следует рассмотреть понижение (призывного-ред.) возраста для своих военных до 18 лет», — говорится в публикации.

Из материала следует, что американские власти недовольны количеством солдат, которых мобилизует и тренирует украинское командование.

Ранее журнал Economist писал, что Украина выполнила план мобилизации лишь на две трети от целевых показателей, при этом положение Киева осложняется нехваткой и «качеством» новобранцев.