Economist: Киев выполнил план мобилизации только на две трети

Украина выполнила план мобилизации только на две трети от целевых показателей, при этом положение осложняется нехваткой и «качеством» новобранцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Economist.

«В армию… едва удается мобилизовать только две трети от цели», — пишет издание.

Украинский чиновник, имя которого не называется, рассказал, что ситуация с набором военных к весне 2025 года может оказаться катастрофической.

Отмечается, что «качество новобранцев» является серьезной проблемой. Многим военным довольно много лет, у них нет мотивации для участия в военных действиях.

Ранее сообщалось, что жителям Украины пожелала полной и принудительной мобилизации депутат Киевского городского совета и руководитель одной из военных медицинских служб Алина Михайлова. По словам Михайловой, процесс принудительной мобилизации выглядит так, что компетентные сотрудники хватают на улице людей и силой усаживают в свой транспорт, затем увозят.