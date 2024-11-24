Депутат Михайлова: все украинцы должны быть силой мобилизованы

Жителям Украины пожелала полной и принудительной мобилизации депутат Киевского городского совета и руководитель одной из военных медицинских служб Алина Михайлова, пишет ТАСС .

По словам Михайловой, процесс принудительной мобилизации выглядит так, что компетентные сотрудники хватают на улице людей и силой усаживают в свой транспорт, затем увозят.

«На самом деле в этой стране должны быть бусифицированы абсолютно все <…>. Потому что кто-то считает, что может заплатить 5-10 тысяч долларов и получить отсрочку от армии. Или выехать. Или переплыть Тису. Всех — на фронт», — заявила Михайлова в интервью агентству ТСН и рассмеялась.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксирована волна диверсий в отношении правоохранительных органов. Люди озлобились и пытаются ликвидировать силовиков.