На Украине зафиксировали волну диверсий против силовиков

Сразу в двух районах Киева зафиксированы диверсии против силовиков. В Печерском районе в ноябре разыгралась драма с участием женщины, заявившей о домашнем насилии. Запершись в ванной комнате, она вызвала стражей порядка. По прибытии полицейских жертва сообщила о незапертой входной двери. Ситуация приняла неожиданный оборот — при входе в помещение правоохранители распознали звук взводимой гранаты и едва успели отступить.

Позже другое чрезвычайное происшествие случилось в Днепровском районе. Там военный обратил внимание на подозрительный пакет. Когда он приблизился к находке, произошел дистанционно активированный взрыв. К несчастью, спасти жизнь военнослужащего не удалось.

Полиция задержала подозреваемых в серии взрывов. Один из инцидентов, имевший признаки диверсии, случился у здания правоохранительных органов в Дарницком районе. Еще один взрыв прогремел в съёмном жилом помещении — детонация произошла в коридоре арендованной квартиры.