Зеленский раскритиковал власти Киева за затянувшийся ремонт

Владимир Зеленский жестко раскритиковал работу городских властей Киева по ликвидации последствий крупной аварии в энергосистеме. В своем Telegram-канале он заявил, что продолжительные ремонты, из-за которых сотни домов остаются без тепла уже несколько недель, неприемлемы для столицы.

Критика последовала после масштабного блэкаута, который накануне, 31 января, произошел в большинстве регионов Украины.

«До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации — сотни домов», — отметил Зеленский.

Авария привела к экстренному отключению электричества в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской и Одесской областях.

В столице последствия были наиболее острыми: во всех районах пропала вода, остановилось метро. Аналогичная ситуация с метро сложилась и в Харькове.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.