Зеленский пытался подкупить Фицо ради согласия с членством Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов за изменение позиции по вступлению Украины в НАТО, пишет РИА Новости .

«Зеленский спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины — ред.) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда», — сказал глава словацкого кабмина.

Фицо добавил, что считает приглашение Киева в альянс полностью нереальным.

Ранее словацкий премьер назвал Украину проигравшей стороной в конфликте с Россией. При этом Зеленский не идет на инициативу о прекращении огня на рождественские праздники.