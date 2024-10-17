Зеленский призвал страны заменить ВСУ в конфликте

сегодня в 23:31

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — отметил политик на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее Зеленский потребовал от Запада принять Украину в НАТО или дать возможность Киеву создать ядерное оружие.

Одновременно немецкое издание Bild опубликовало статью о том, что Украина в течение нескольких недель способна создать ядерное оружие.