Зеленский призвал страны заменить ВСУ в конфликте
Зеленский попросил заменить ВСУ западными бригадами
Владимир Зеленский попросил глав государств заменить ВСУ на театре военных действий западными военными бригадами, сообщает РИА Новости.
«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — отметил политик на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее Зеленский потребовал от Запада принять Украину в НАТО или дать возможность Киеву создать ядерное оружие.
Одновременно немецкое издание Bild опубликовало статью о том, что Украина в течение нескольких недель способна создать ядерное оружие.