Зеленский признал тяжелую ситуацию Украины на фронте
Зеленский признал тяжелую ситуацию ВСУ на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на передовой после доклада главкома ВСУ Александра Сырского, пишет РИА Новости.
«Только что был доклад Главкома Александра Сырского. По всей линии фронта — тяжелые бои», — сообщил он.
Зеленский отметил, что особое внимание нужно уделить Харьковскому, Покровскому и другим направлениям в ДНР.
Ранее сообщалось, что боевые действия идут на нескольких участках линии соприкосновения, в приграничных районах.