Зеленский признал тяжелую ситуацию Украины на фронте

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Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на передовой после доклада главкома ВСУ Александра Сырского, пишет РИА Новости .

«Только что был доклад Главкома Александра Сырского. По всей линии фронта — тяжелые бои», — сообщил он.

Зеленский отметил, что особое внимание нужно уделить Харьковскому, Покровскому и другим направлениям в ДНР.

Ранее сообщалось, что боевые действия идут на нескольких участках линии соприкосновения, в приграничных районах.