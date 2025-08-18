Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом

Трамп и Зеленский готовятся к ключевым переговорам в Вашингтоне

Владимир Зеленский уже в Вашингтоне, где в 20:15 по местному времени (03:15 мск) начнутся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости .

Эти переговоры, за которыми последуют консультации с европейскими лидерами в 22:00, могут кардинально изменить ход событий вокруг Украины.

Ранее Трамп в резких выражениях дал понять, что видит путь к миру в отказе Киева от претензий на Крым и амбиций по вступлению в НАТО.

«Президент Зеленский может почти сразу прекратить войну, если захочет», — заявил американский лидер, явно намекая на готовность Вашингтона сократить поддержку в случае неприемлемости его условий.