Американский президент назвал условия прекращения украинского конфликта

Трамп поставил Зеленскому ультиматум: Крым и НАТО как цена за мир

В посте в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп четко обозначил условия прекращения конфликта на Украине: отказ Киева от претензий на Крым и членства в НАТО.

«Президент Зеленский может закончить войну почти сразу, если захочет. Или продолжать сражаться. Вспомните, как всё начиналось: ни о каком возвращении Крыма при Обаме и речи не шло», — написал американский лидер.

Заявление прозвучало накануне ключевой встречи в Вашингтоне и фактически поставило украинского лидера перед выбором: принять американские условия или лишиться поддержки Белого дома.

Ранее испанская La Vanguardia сообщила, что если украинский президент отвергнет эти условия, Трамп может полностью дистанцироваться от Киева, переложив решение проблемы на Европу.