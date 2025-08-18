Отказ от сделки с Трампом грозит Украине потерей поддержки США

сегодня в 01:49

La Vanguardia: встреча в Вашингтоне станет идеальным поводом для разрыва

Испанское издание La Vanguardia раскрыло подоплеку предстоящих переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, назвав их поворотным моментом для Украины.

По данным источников, американский президент рассматривает возможный отказ Киева от его условий как «идеальный повод» для сокращения поддержки.

«Если Зеленский вновь проявит неуступчивость, это даст Трампу карт-бланш на полный разрыв отношений», — отмечают дипломаты.

При этом европейские союзники во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном настаивают на жесткой позиции.

«Мы не допустим слабости перед Россией, которая станет рецептом новых войн», — заявил французский лидер. Однако госсекретарь США Марко Рубио уже дал понять, что без взаимных уступков конфликт не прекратить.

Эксперты предупреждают: на фоне подготовки «коалиции желающих» к вводу войск, Зеленский рискует оказаться между молотом трансатлантических разногласий и наковальней собственных законодательных ограничений.