МЧС предупредило жителей Московского региона о грозе и дожде до конца дня

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве выпустила экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в столичном регионе. По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы и с сохранением до 21:00 в мегаполисе и отдельных районах области ожидаются дождь и гроза.

В связи с приближением непогоды спасатели столичного региона рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения. Также им нужно увеличить дистанцию до других транспортных средств и избегать резких маневров на дороге.

Еще владельцам машин советуют парковать транспорт вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Пешеходам во время грозы в Московском регионе необходимо обходить рекламные щиты. Также нельзя укрываться под кронами деревьев и оставлять детей без присмотра.

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