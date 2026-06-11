Эксперт Мазараки: экономика будущего формируется на жестком прагматизме

Петербургский международный экономический форум наглядно продемонстрировал ключевую тенденцию последних лет: акцент в развитии российской экономики полностью сместился в сторону рационального подхода и жесткого прагматизма. Об этом сообщил глава группы «Стилобат» Лев Мазараки.

«Главным вызовом страны остается системный технологический прогресс. „Цифра“ является основным вектором развития как для государства, так и для бизнеса. И речь идет не об отдельных продуктах, а о базовой инфраструктуре. В лидеры выходят не владельцы передовых технологий, а те, кто эффективнее и оперативнее внедряет их в реальное производство», — отметил Мазараки.

Ранее в ходе ПМЭФ вице-премьер Марат Хуснуллин и мэр Москвы Сергей Собянин заключили соглашение о взаимодействии в сфере цифровой трансформации строительной отрасли. В рамках этого документа планируется распространять московский опыт на другие регионы.

В Московской области готовится к запуску новый сервис на основе искусственного интеллекта — «Нейроинспектор». Он позволит проверять строительную документацию и выдавать предписания.