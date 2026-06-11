МегаФон увеличил устойчивость инфраструктуры, внедрив 400G-трансиверы

В телекоммуникационной инфраструктуре оператора была запущена первая магистральная линия на базе компактных 400G-трансиверов, что позволило в 4 раза увеличить пропускную способность при шестикратном сокращении затрат на строительство.

Традиционная организация магистральных каналов подразумевает использование маршрутизаторов и дорогостоящих DWDM-транспондеров, передающих информацию по оптоволоконному кабелю. Инженеры МегаФона оптимизировали этот процесс за счет применения компактных трансиверов производства отечественной компании «Неорос». Эти устройства устанавливаются непосредственно в маршрутизатор и заменяют функции транспондеров.

Новое решение актуально прежде всего для участков с высокой концентрацией трафика. Поэтому пилотный проект соединил дата-центры оператора в Москве, между которыми циркулируют пользовательский и технологический трафик, а также данные облачных сервисов для бизнеса. Трансиверы позволили увеличить пропускную способность магистрального канала в 4 раза, что обеспечило снижение задержек, увеличение скорости передачи данных для абонентов и минимизировало риски перегрузок.

Технический директор МегаФона Алексей Титов отметил, что компания последовательно совершенствует архитектуру магистральной сети для соответствия современным требованиям.

«Использование нового решения позволяет нам быстрее и эффективнее строить высокоскоростные каналы между ключевыми площадками, формируя технологическую основу для дальнейшего развития инфраструктуры. Следующим этапом станет масштабирование проекта на другие ЦОДы по всей стране», — подчеркнул Титов.

В настоящее время сеть оператора насчитывает более 115 центров обработки данных. За последние два года новые ЦОДы мирового уровня построили в Хабаровске, Твери, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.