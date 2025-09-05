Зеленский после встречи с Фицо отказался поставлять в Словакию газ и нефть из РФ

После переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении прекратить транзит российских энергоносителей через украинскую территорию в Словакию, пишет РИА Новости .

По словам Зеленского, Украина продолжит сотрудничество в энергетической сфере со Словакией, но только если речь идет не о российских ресурсах.

Президент Украины также подтвердил намерение продолжать атаки на энергетические объекты России. Стоит напомнить, что ранее украинские военные уже получали распоряжения наносить удары по нефтепроводу «Дружба».

В связи с предыдущими атаками на «Дружбу» Словакия совместно с Венгрией уже обращались с официальной жалобой в Еврокомиссию, требуя обеспечить безопасность энергетических поставок, как сообщал ранее глава венгерского МИДа Сийярто.

Ранее сообщалось, что Фицо и Зеленский обсуждали вопросы, «вызывающие обеспокоенность» словацкой стороны.