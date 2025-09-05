Фицо провел переговоры с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ужгороде. Ранее словацкий политик провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РБК со ссылкой на Dennik N.

Стороны обсудили вопросы, «вызывающие обеспокоенность» словацкой стороны. Ранее Фицо пообещал передать Зеленскому несколько «выводов и сообщений», сделанных после встречи с Путиным.

На переговорах премьер-министра Словакии и президента Украины также присутствовали словацкие вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Украинскую делегацию представляла премьер Юлия Свириденко.

Фицо провел переговоры с Путиным 2 сентября в Китае. В том числе они обсудили удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Фицо выразил возмущение в связи с этими атаками.