В рамках диалога с премьер-министром Словакии Робертом Фицо президент России Владимир Путин высказал мнение о том, что для достижения уважения к интересам Европы от Киева ЕС следует рассмотреть возможность прекращения поставок газа и электроэнергии Украине, сообщает Общественное Телевидение России .

Путин дал Фицо соответствующий совет на фоне атак украинских Вооруженных сил на нефтепровод «Дружба», который обеспечивает страны Евросоюза энергоресурсами.

Встреча Путина и Фицо состоялась 2 сентября в Китае, куда российский президент прибыл для участия в саммите ШОС и мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Главы государств обсудили удары, наносимые украинской армией по энергетической инфраструктуре, поставляющей топливо в Европу. Путин подчеркнул, что Киев своими действиями, направленными против Москвы, также наносит существенный ущерб европейским странам.

«Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», — предложил президент России решение проблемы.

Фицо выразил возмущение атаками ВСУ на объекты энергетики и заявил о намерении поднять этот вопрос на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированных на 5 сентября.