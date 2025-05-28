Зеленский после ударов БПЛА по РФ сказал, что готов к переговорам в любом формате
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский после ночной атаки беспилотников ВСУ по территории России поддержал безусловное прекращение огня и переход к дипломатии «в том или ином формате», сообщает украинское издание УНИАН.
Киев, по словам Зеленского, готов проводить встречи с российской стороной в любом формате. Речь идет как о прямых переговорах, так и о контактах при поддержке ЕС и Соединенных Штатов.
Глава государства отметил, что Россия пообещала передать свой меморандум. Он подчеркнул, что ознакомится с предложениями Москвы и даст точный ответ.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой возможна, но она будет результатом переговоров РФ и Украины.