Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным был продиктован обстоятельствами в момент его подписания, сообщает ТАСС .

В субботу в Киеве прошла пресс-конференция Зеленского и президента Молдавии Майи Санду.

«Решение, почему я подписал этот указ. <…> Было много теневых политических процессов, вовлечены и наш депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты. <…> Я это остановил. <…> Запретил кому угодно проводить переговоры», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос.

Украинский лидер добавил, что не имеет представления, как именно будут проходить переговоры по мирному урегулированию, но считает, что в них будут участвовать представители Украины, США, Евросоюз и РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт до сих пор не завершился из-за нелегитимного главы киевского режима Владимира Зеленского, который хотел продолжить воевать. Республиканец отметил, что глава Украины «не ангел».