Зеленский пообещал, что российских войск «скоро не будет» в одном из регионов

Российские войска перестанут контролировать территории в Сумской области через «несколько месяцев», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также пообещал, что «русские не получат Сумскую область», сообщает украинская «Страна.ua» .

Таким образом Зеленский порассуждал о судьбе территориий под Сумами и Харьковом, которые контролируют российские военные. По мнению украинского президента, в ближайшие месяцы ВС РФ «не смогут удержать» земли, в частности, в Сумской области.

«В сегодняшних реалиях это вопрос времени — нескольких месяцев, и их не будет в Сумской области», — полагает глава киевского режима.

Ранее украинцы спешно укрепляли оборону Сум на фоне угрозы наступления российской армии.