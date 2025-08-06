Украина спешно укрепляет оборону Сум на фоне угрозы наступления

Командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Олег Апостол подтвердил подготовку к возможному обострению ситуации.

Его заявление последовало после слов Владимира Путина на ПМЭФ о том, что российские войска находятся в 10-12 км от города, но задача его штурма пока не ставится.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко раскритиковал украинские власти за медленное строительство укреплений, признав приближение российских сил.

Город имеет стратегическое значение как ключевой транспортный узел у границы. Военные эксперты отмечают, что текущая дистанция позволяет российской артиллерии поражать окраины Сум, что повышает риски эскалации на этом направлении.