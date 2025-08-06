Украина спешно укрепляет оборону Сум на фоне угрозы наступления
На Сумском направлении идут активные работы по возведению оборонительных рубежей, сообщает ТАСС.
Командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Олег Апостол подтвердил подготовку к возможному обострению ситуации.
Его заявление последовало после слов Владимира Путина на ПМЭФ о том, что российские войска находятся в 10-12 км от города, но задача его штурма пока не ставится.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко раскритиковал украинские власти за медленное строительство укреплений, признав приближение российских сил.
Город имеет стратегическое значение как ключевой транспортный узел у границы. Военные эксперты отмечают, что текущая дистанция позволяет российской артиллерии поражать окраины Сум, что повышает риски эскалации на этом направлении.