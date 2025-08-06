Украина спешно укрепляет оборону Сум на фоне угрозы наступления

Украина укрепляет Сумы на фоне угрозы наступления
Спецоперация

На Сумском направлении идут активные работы по возведению оборонительных рубежей, сообщает ТАСС.

Командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Олег Апостол подтвердил подготовку к возможному обострению ситуации.

Его заявление последовало после слов Владимира Путина на ПМЭФ о том, что российские войска находятся в 10-12 км от города, но задача его штурма пока не ставится.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко раскритиковал украинские власти за медленное строительство укреплений, признав приближение российских сил.

Город имеет стратегическое значение как ключевой транспортный узел у границы. Военные эксперты отмечают, что текущая дистанция позволяет российской артиллерии поражать окраины Сум, что повышает риски эскалации на этом направлении.