Зеленский покинул Анкару после переговоров с Эрдоганом

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Зеленский на самолете вылетел из Турции

Владимир Зеленский вылетел из Анкары после трехчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости .

«Самолет с Зеленским и сопровождающей его делегацией, прибывшей в Турцию вчера, вылетел из Анкары», — отмечается в сообщении.

Зеленский и Эрдоган обсуждали пути выхода из конфликта на Украине. Конкретных результатов диалога двух политиков не приводится.

Ранее сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс предположил, что Зеленский покинет Украину «рано или поздно».