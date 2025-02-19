Зеленский покинул Анкару после переговоров с Эрдоганом
Зеленский на самолете вылетел из Турции
Владимир Зеленский вылетел из Анкары после трехчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.
«Самолет с Зеленским и сопровождающей его делегацией, прибывшей в Турцию вчера, вылетел из Анкары», — отмечается в сообщении.
Зеленский и Эрдоган обсуждали пути выхода из конфликта на Украине. Конкретных результатов диалога двух политиков не приводится.
Ранее сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс предположил, что Зеленский покинет Украину «рано или поздно».