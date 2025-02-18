Владимир Зеленский остался "не у дел" в большой политике и рано или поздно сбежит из Украины, сказал в беседе с RT сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс.

По словам музыканта, Зеленский уже изучает расписание авиарейсов и скоро покинет страну.

«Я считаю, что это лишь вопрос времени. Зеленский ничего не значит. С ним не советуются ни США, ни Россия. Бедняга Зеленский неизбежно оказался (не у дел)", - сказал британский композитор и исполнитель.

Ранее Зеленский побывал с визитом в Саудовской Аравии и в Турции. За все это время он не записал ни одного традиционного вечернего обращения к украинцам.