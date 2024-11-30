Зеленский по телефону обсудил с Макроном ситуацию на Украине
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации на Украине. Во время разговора были затронуты вопросы усиления противовоздушной обороны, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.
Также стороны обсудили приглашение Украины в НАТО, снятие ударов дальнобойным оружием вглубь РФ.
Зеленский выразил благодарность Макрону за комплексную оборонную поддержку и ускоренный процесс передачи самолетов Mirage.
Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что Россия и США могут провести переговоры по Украине в начале 2025 года, после того, как Дональд Трамп вступит в президентскую должность.