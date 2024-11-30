Зеленский по телефону обсудил с Макроном ситуацию на Украине Политика 30 ноября 2024 00:19

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации на Украине. Во время разговора были затронуты вопросы усиления противовоздушной обороны, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.