В Крыму допустили, что переговоры по Украине могут пройти в начале 2025 года
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что Россия и США могут провести переговоры по Украине в начале 2025 года, после того, как Дональд Трамп вступит в президентскую должность, пишет РИА Новости.
«Я абсолютно убежден, что в январе–феврале мы выйдем на переговорный процесс», — заявил он.
Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что российский лидер отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на прежних условиях, включая отказ Украины вступать в НАТО.