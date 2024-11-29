В Крыму допустили, что переговоры по Украине могут пройти в начале 2025 года Политика сегодня в 23:16

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что Россия и США могут провести переговоры по Украине в начале 2025 года, после того, как Дональд Трамп вступит в президентскую должность, пишет РИА Новости.