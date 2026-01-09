Зеленский обвинил Кличко в пораженческих настроениях

«Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы», — заявил Зеленский.

Это заявление стало реакцией на обращение Виталия Кличко, который ранее призвал киевлян по возможности покинуть столицу из-за катастрофической ситуации с энергоснабжением.

В результате ночных ударов российских крылатых ракет «Калибр» по ключевым ТЭЦ были повреждены ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. По данным украинских СМИ, это привело к отключению электричества в большинстве районов Киева, половина многоквартирных домов осталась без тепла, также наблюдаются перебои с водоснабжением.

