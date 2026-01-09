Мэр Киева Кличко призвал жителей уехать из столицы из-за блэкаута

сегодня в 14:29

50% многоквартирных домов в Киеве (около 6 тыс.) сейчас остаются без тепла из-за повреждения критической инфраструктуры в результате массированной атаки, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он добавил, что еще в городе есть перебои с водоснабжением.

По словам мэра, коммунальщики обеспечили работу соцучреждений с помощью мобильных котельных. Вместе с энергетиками они восстанавливают электро- и теплоснабжения в домах.

«Я обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, сделать это», — сказал Кличко.

Как отметил мэр города, власти делают все возможное, чтобы провести работы побыстрее. Городские службы работают в режиме ЧС.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российская армия нанесла удар «Орешником» в ответ на атаку Киева на резиденцию президента страны Владимира Путина.

