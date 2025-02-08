Зеленский объявил о спецконтракте для 18-летних новобранцев

На Украине будут вербовать в армию по спецконтракту

На Украине будут вербовать в армию по спецконтракту граждан от 18 до 24 лет за высокую зарплату, заявил Зеленский, его слова приводит ТАСС .

"Это специальный контракт. Будет много льгот, также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение", - сообщил Зеленский.

По его словам, это "не мобилизация", а "добровольная служба".

Ранее эксперт РИАМО рассказал о мотивах Киева продолжать военные действия в Курской области, несмотря на высокие потери.