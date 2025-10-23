Зеленский назвал виновного в срыве встречи Путина и Трампа

Зеленский заявил, что сорвал встречу Путина и Трампа в Будапеште

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что это он сорвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает «Страна.ua» . По словам политика, отмена саммита в Будапеште — одно из его достижений, достигнутых в ходе беседы с американским лидеров.

Таким образом Зеленский ответил на вопрос, к чему привела его недавняя встреча с Трампом. По словам главы киевского режима, ему далось добиться новых санкций против российской энергетики и не допустить проведения переговоров Путина и Трампа в Будапеште.

«И пока нет (американских ракет, которые просит Украина — ред.) „Томагавков“. Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что отменил встречу с Владимиром Путин в Венгрии. По словам хозяина Белого дома, у него появилось ощущение, что проведение саммита — «это неправильно».

