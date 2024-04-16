Зеленский назвал причину, по которой ВСУ не отразили удар по Трипольской ТЭС

Зеленский: Трипольская ТЭС уничтожена из-за отсутствия у Украины ракет для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС была разрушена ударом ВС РФ, так как у ВСУ закончились ракеты для системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РБК .

«Было ноль ракет. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», — отметил украинский лидер в интервью PBS.

Российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС 11 апреля. После ударов на станции начался пожар.

Как ранее пояснил украинский авиационный эксперт Константин Криволап, системы слежения не смогли обнаружить ракету, ударившую по Трипольской ТЭС. Со стороны армии не было никаких попыток сбить ее.