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Гусев: второй беспилотник сбили в пригороде Воронежа

Дежурные средства ПВО и силы РЭБ перехватили второй украинский дрон в пригороде Воронежа, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram .

«По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме», — указал глава региона.

В Воронежской области, по его словам, сохраняется опасность атаки БПЛА.

Первый за ночь беспилотник был ликвидирован в регионе около 03:30 по Москве. Последствий, по предварительной информации, также не последовало.