Гусев: второй беспилотник сбили в пригороде Воронежа
Дежурные средства ПВО и силы РЭБ перехватили второй украинский дрон в пригороде Воронежа, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram.
«По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме», — указал глава региона.
В Воронежской области, по его словам, сохраняется опасность атаки БПЛА.
Первый за ночь беспилотник был ликвидирован в регионе около 03:30 по Москве. Последствий, по предварительной информации, также не последовало.