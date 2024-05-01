Конгресс: ряд компаний отказался от контрактов с Пентагоном по оружию для Киева

Ряд поставщиков отказался от долгосрочных контрактов с Пентагоном, которые подразумевают фиксированные цены на восполнение поставляемых Киеву вооружений, пишет ТАСС со ссылкой на Контрольно-финансовое управление Конгресса США GAO.

В докладе отмечается, что американские военные структуры собираются заключить многолетние контракты ради замены пяти видов вооружений. Однако при реализации полномочий возникли трудности.

«Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения, в которых заложены конкретные цены на несколько лет вперед», — сказано в сообщении.

По данным авторов отчета, военное ведомство предоставило Украине вооружения из своих запасов на миллиарды долларов. Американский конгресс выделил почти 26 млрд долларов допфинансирования, которые МО может использовать для замены

«По состоянию на 31 декабря 2023 года Минобороны обязалось освоить более 70% этих средств — более $18 млрд. Более $16 млрд было выделено на закупку вооружений и расширение производственной базы, а оставшаяся сумма — на возмещение транспортных и логистических расходов Минобороны», — добавили в GAO.

Также в докладе отмечается, что военное ведомство США выявило множество проблем с цепочками поставок.