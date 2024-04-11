Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена

Компания «Центрэнерго» сообщила, что в результате утренней атаки России Трипольская ТЭС была полностью уничтожена.

После того, как российская армия нанесла удары по ТЭС, на предприятии начался пожар турбинного цеха. На данный момент экстренные службы продолжают работы по локализации огня.

Власти города рекомендовали жителям плотно закрывать окна, сделать запасы воды и зарядить мобильные устройства.

Ранее военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видео горящей Трипольской ТЭС на Украине. ТЭС загорелась после ночных ударов по Киевской области.