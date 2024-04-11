В Сети появилось видео полыхающей Трипольской ТЭС на Украине
Военкор Коц опубликовал видео горящей Трипольской ТЭС на Украине
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Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видео горящей Трипольской ТЭС на Украине. ТЭС загорелась после ночных ударов по Киевской области.
В ролике видно, насколько сильно пожар захватил ТЭС, от нее поднимаются черные клубы дыма. Сильный огонь охватил здание станции.
ТЭС дает свыше половины энергии Киевской области.
Трипольская ТЭС загорелась после ночных ударов по Киевской области.
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