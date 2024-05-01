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Польское командование предупредило о переброске техники на север страны

Польша направляет большое количество техники в северные воеводства, пишет РИА Новости со ссылкой на главное командование ВС страны.

Военное ведомство обратилось к гражданам и призвало их соблюдать осторожность за рулем, так как на дорогах они могут встретиться с колоннами боевой техники.

«Кульминация наступит период с 4 по 6 мая в Западно-Поморском, Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах», — сказано в сообщении.

Примечательно, что Варминско-Мазурское воеводства граничат с Калининградской областью России. Однако изображение, которое прикреплено к сообщению, связывает это с многомесячными учениями Североатлантического альянса Steadfast Defender 2024.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволиа ранее называл их «крупнейшими за последние десятилетия».