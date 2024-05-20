В Московской области стартовало электронное предварительное голосование

В Подмосковье началось электронное предварительное голосование. Отдать свой голос за кандидатов, которые по итогам процедуры будут выдвинуты от «Единой России» на выборы депутатов в муниципальные Советы, можно по 26 мая включительно, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Электронное предварительное голосование (ЭПГ) стартовало на сайте PG.ER.RU в полночь по московскому времени 20 мая. Чтобы защитить процедуру от внешних вмешательств и гарантировать неизменность данных избирателей, ключ шифрования блокчейна ЭПГ разделили в Центральном исполкоме Партии.

Предварительное голосование по первой модели, предусматривающей голосование избирателей, доступно для жителей Воскресенска, Долгопрудного, Дубны, Жуковского, Каширы, Королева, Ленинского, Мытищ, Одинцово, Орехово-Зуево, Раменского, Реутова, Сергиево-Посада, Солнечногорска, Щелково, а также Подольска, где пройдут довыборы по 13-му избирательному округу.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил высокий интерес к процедуре среди участников.

«На предварительное голосование в Московской области, по всем 26 выборным территориям, зарегистрировалось порядка 1,9 тыс. участников. В среднем конкурс составляет 3 человека на место», — заявил Игорь Брынцалов.

Он также напомнил, что предварительное голосование – обязательная процедура для всех, кто хочет стать кандидатом от Партии.

«Каждый кандидат должен заручиться поддержкой жителей. Кроме того мало только решимости, необходимо понимание специфики партийной работы. Будущим депутатам на регулярной основе, помимо депутатской деятельности, предстоит следить за ходом реализации Послания Президента, майского Указа и, одновременно, народной программы партии на территории своего округа. Кроме этого – контролировать строительство объектов-победителей проекта «Формирование комфортной городской среды», — добавил Игорь Брынцалов.

Регистрация избирателей на портале предварительного голосования доступна до 24 мая включительно.

«Мы уже фиксируем высокий интерес у жителей к процедуре. В настоящий момент на портале в качестве избирателей зарегистрировалось свыше 200 тыс. человек, и их число постоянно растет», — подчеркнул Брынцалов.

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 основные выборы пройдут в 25 муниципалитетах. Предварительное голосование по первой модели, предусматривающей голосование избирателей, проходит в 15 из них. В остальных территориях победителей определят путем голосования выборщиков из действующих членов и сторонников «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.