В Сети опубликовали видео момента подрыв ракеты SCALP под Луганском

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Момент уничтожения французской ракеты SCALP под Луганском попал на видео

Видео момента сбития одной из французских ракет SCALP вблизи Луганска появилось в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

На кадрах видно, как снаряд прилетает в ракету и происходит взрыв. На несколько секунд в небе появляется огненная вспышка, затем разворачиваются клубы черного дыма.

За кадром автора ролика радуется, что выстрел по цели был успешным. Ракета французского производства уничтожена на территории пригорода Луганска.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Луганской Народной Республике от присутствия украинских военнослужащих полностью освобожден населенный пункт Белогоровка. Этот факт улучшил позиции ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.