Активные и слаженные действия бойцов подразделения «Южный» группировки войск привели к полному освобождению от присутствия украинских сил в Белогоровке Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российская армия, достигнув освобождения населенного пункта от ВСУ, заняла более выгодные позиции в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы ВС РФ произвели успешный удар по живой силе и технике в Спорном, Раздоловке, Клещеевке и Константиновке Донецкой Народной Республики.

В ходе выполнения боевой операции, российские войска лишили Украину трех танков, трех спецавтомобилей и более 340 военнослужащих. Также у российского противника больше нет четырех складов с боеприпасами.

Ранее Луганская и Донецкая Народные Республики отметили десятилетние юбилеи с момента их формирования. Президент России Владимир Путин поздравил с этим событием новые регионы.