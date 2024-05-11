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Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием создания республик

Российский президент Владимир Путин в субботу поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик с десятилетием образования субъектов. Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

«Уверен, мы обязательно вернем мир на Донбасс, решим самые сложные задачи», — говорится в телеграмме главы государства.

Он подчеркнул, что участники специальной военной операции героически сражаются за освобождение исторических земель.

Российский лидер добавил, что на территории народных республик будут восстановлены и построены дороги, жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия.

Ранее российский лидер выразил благодарность участникам специальной военной операции и всем, кто сейчас мужественно сражается за Отечество.