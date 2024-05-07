Путин: хочу поклониться всем, кто сражается за Отечество

Владимир Путин на торжественной церемонии вступления в должность президента Российской Федерации в Кремле выразил благодарность участникам СВО и всем, кто сейчас сражается за Отечество.

«Хочу поклониться нашим героям, участникам СВО, всем, кто сражается за наше Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку», – сказал Путин.

Глава государства ранее официально вступил в должность президента России, это его пятый срок на этом посту. Президент принес присягу, о его вступлении в должность объявил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

На торжественной церемонии присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.