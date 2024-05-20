Последний звонок прозвенит для 127 тыс подмосковных школьников

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Торжественные линейки в рамках празднования последнего звонка состоятся в подмосковных школах 24 и 25 мая, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В эти дни в муниципалитетах запланировано провести свыше 2 тыс. мероприятий.

«В этом году последний звонок прозвенит для 127 тыс. наших выпускников. Более 33 тыс. ребят заканчивают 11 класс, а из 9 класса выпускаются почти 94 тыс. школьников», — заявил первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн.

Впереди выпускников ждут экзамены, ОГЭ начнется 21 мая, первыми сдают иностранные языки. ЕГЭ стартует 23 мая с испытаний по литературе, географии и химии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада.

По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.