Инженер Криволап: системы слежения не засекли поразившую Трипольскую ТЭС ракету
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Украинский авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что системы слежения страны не смогли выявить ракету, которая ударила по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС), расположенной под Киевом. Об этом сообщает Газета.ru.
Он уточнил, со стороны ВСУ не было отмечено попыток что-то сбить с направления, откуда летела ракета.
По его словам, основную защиту Киева и близлежащих территорий обеспечивают ЗРК Patriot производства США и другие системы. Они получают информацию от спутников и самолетов западных стран, которые курсируют вдоль границы.
Эксперт считает, что крылатая ракета летела очень низко над землей, а еще она имела малый тепловой след и радиолокационную заметность. Он сделал вывод, что сейчас Украине не хватает радаров, чтобы наблюдать за воздушным пространством страны.
11 апреля украинское Минэнерго заявило о безвозвратной ликвидации Трипольской ТЭС. В турбинном цехе случился сильный пожар. Затем в регионе ввели графики аварийных отключений воды и электричества.