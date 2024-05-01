АЦ ВКО: «Бук-М3» способен перехватывать ракеты Storm Shadow/SCALP-EG

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Поставляемые украине крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG имеют малую заметность и низкую высоту полета, что делает их перехват сложной задачей, однако российский ЗРК «Бук-М3» способен решить ее, пишет РИА Новости со ссылкой на Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).

Эксперты сравнили тактико-технические характеристики ракет Storm Shadow с Taurus, которые оказались «довольно похожи».

«Малая заметность и сверхнизкая высота полета делают перехват современных КР трудной задачей. Но именно для решения таких задач ЗРК „Бук-М3“ и предназначен», — сказано в статье.

Главной проблемой при перехвате подобных ракет является позднее обнаружение. Однако «Бук» обладает расширенным радиогоризонтом, что помогает ему замечать цель с высоких расстояний.

«Благодаря мощным радарам ЗРК „Бук-М3“ способен обнаружить и поразить малоразмерную цель. Таким образом, ЗРК „Бук-М3“ способен перехватить всю номенклатуру тактических средств воздушного нападения СВН большой дальности», — пояснили аналитики центра ВКО.