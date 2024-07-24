Зеленский надеется завершить вооруженный конфликт до конца 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, если вооруженный конфликт вокруг его страны затянется, то ему придется каким-то образом обеспечить себе легитимность, а так как идей на этот счет у него нет, украинский лидер задумался о переговорах с Россией, пишет РИА Новости .

Зеленский отметил, что воевать еще 10 лет точно никто не согласится, поэтому он надеется завершить вооруженный конфликт к концу текущего года. Он уже размышляет о переговорах с Россией, к которым начали готовить план для обсуждения.

«Если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план. <…> И без разницы, будет это Путин или не Путин. Какая разница? Если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все решает в России», — сформулировал свою нынешнюю позицию Зеленский.

Ранее анонимный источник сообщил, что если бы Киев действительно хотел переговоров о мире с Россией, то уже отменил бы соответствующий запрет, который действует на Украине.