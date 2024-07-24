РИА Новости: если бы Киев хотел переговоров, то отменил бы их запрет

Если бы Украина хотела переговоров с Россией об окончании конфликта, то Киев отменил бы указ о самозапрете этих самых переговоров, заявил источник РИА Новости .

«Если бы Киев на самом деле этого хотел, он бы отменил указ о самозапрете их проведения», — заявил собеседник.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов пойти на переговоры с Кремлем. Он понадеялся на достижение договоренности о прочном и справедливом мире.

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз допустил мирные переговоры с российской стороной, даже если это будет лично глава государства Владимир Путин. По его словам, Украина допускает диалог с представителями России в присутствии западных партнеров Киева.