Зеленский хочет скорректировать работу своих переговорщиков после удара России

Украинский президент Владимир Зеленский собирается изменить подход к переговорам после того, как Россия нанесла массированный удар по энергетическим объектам страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Зеленский заявил, что при атаке было задействовано «рекордное количество баллистики». В результате, по его словам, был прилет по объектам энергетики в нескольких областях страны. Наибольший урон зафиксирован в Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Зеленский заявил, что «Москва не воспринимает дипломатию всерьез». По его словам, после этого удара работа украинской переговорной команды «будет скорректирована».

Ранее Telegram-канал Mash написал, что российские войска нанесли наиболее массированный удар по энергетическим объектам на Украине с начала 2026 года. Это произошло через день после завершения энергетического перемирия, которое объявил президент РФ Владимир Путин.

Между тем второй раунд российско-американо-украинских переговоров по урегулированию должен пройти в Абу-Даби 4–5 февраля.

