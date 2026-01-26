Зеленский еще на 90 дней продлил мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января подписал указ, который продлевает мобилизацию в его стране еще на 90 дней, об этом пишет РИА Новости .

Соответствующая информация появилась на сайте украинского парламента. В тексте документа говорится, что Зеленский утвердил закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на территории Украины на следующие 90 суток.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент одобрил решение о продлении военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней — до 4 марта 2026 года.

В информации о законопроектах, касающихся продления мобилизации и военного положения, опубликованной на портале Рады, указано, что документы были возвращены с подписью президента Зеленского.

Военное положение было введено на Украине 24 февраля 2022 года, а уже на следующий день президент Зеленский издал указ о начале всеобщей мобилизации.

В настоящее время жители Украины с агрессией реагируют на принудительную отправку на фронт. Так, во Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам местного военкомата.

