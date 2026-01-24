Во Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК
Во Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата, сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Мужчина стрелял в сотрудников военкомата во Львовской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина задержан. О состоянии сотрудников военкомата не сообщается.
На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.
Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.
