Застывшего после дебатов Джо Байдена увела со сцены жена

Дебаты американских политических деятелей транслировал телеканал CNN. После мероприятия Трамп быстро покинул сцену, а Байден остался стоять на месте. Его взяла под руку жена и помогла ему покинуть сцену.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня. Американский обозреватель Бен Шапиро отметил плохое состояние президента США. Ему казалось, что американский лидер «вот-вот умрет».

Кандидаты обвинили друг друга в провале экономики, плохой миграционной политике и внешней деятельности страны.

Миллиардер Илон Маск заявил, что в предвыборных дебатах в США победили мемы. По его мнению, политическое мероприятие стало «подготовкой к замене» Байдена в качестве кандидата на президентское кресло от Демократической партии США.