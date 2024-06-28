Застывшего после дебатов Джо Байдена увела со сцены жена
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Супруге главы Белого дома Джо Байдена Джилл пришлось помочь мужу покинуть сцену после предвыборных дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.
Дебаты американских политических деятелей транслировал телеканал CNN. После мероприятия Трамп быстро покинул сцену, а Байден остался стоять на месте. Его взяла под руку жена и помогла ему покинуть сцену.
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня. Американский обозреватель Бен Шапиро отметил плохое состояние президента США. Ему казалось, что американский лидер «вот-вот умрет».
Кандидаты обвинили друг друга в провале экономики, плохой миграционной политике и внешней деятельности страны.
Миллиардер Илон Маск заявил, что в предвыборных дебатах в США победили мемы. По его мнению, политическое мероприятие стало «подготовкой к замене» Байдена в качестве кандидата на президентское кресло от Демократической партии США.